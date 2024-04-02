«Родина-мать» покрылась пятнами

Скульптура «Родина-мать» в Волгограде покрылась темными пятнами

Скульптура «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде покрылась многочисленными пятнами после недавней реставрации. Об этом сообщает портал V1.

Жители города заметили на монументе темные вкрапления, которые напомнили им заплатки, намазанные поверх основной фигуры. Некоторым волгоградцам статуя показалась похожей на «какую-то зебру из более темных и более светлых полос бетона». Россиян также интересует, кто понесет за это наказание.

Причиной появления пятен на скульптуре могла стать реставрация, во время которой заделали образовавшиеся при строительстве монумента стыки, предположил председатель совета Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

Уточняется, что пятна появились сразу после работ, на которые Минкульт выделял 668 миллионов рублей. Занимавшаяся реконструкцией компания «Главзарубежстрой» уверяла, что за несколько месяцев темные вкрапления исчезнут. Однако через год после торжественного открытия «Родины-матери» фирма подала иск о банкротстве.

Ранее блогершу, пощекотавшую на видео монумент «Родина-мать», арестовали почти на два месяца. Девушка прыгала на склон с братскими захоронениями и делала неприличные жесты в направлении скульптуры.