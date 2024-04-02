Россия нарастила ввоз алкоголя

Росалкогольтабакконтроль: объемы ввоза алкоголя в Россию выросли до 102 млн дал

По итогам 2023 года суммарные объемы ввоза алкогольной продукции на территорию России увеличился до 102 миллиона дал против 96 миллиона в 2022-м. Об этом заявил глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин, его слова приводит ТАСС.

Таким образом, за 12 месяцев объемы ввоза алкоголя в Россию сократились на 6 миллионов дал. В то же время объемы экспорта, напротив, упали на 14 миллиона дал и опустились до уровня в более чем 25 миллиона дал, уточнил Алешин.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили о росте производства алкогольной продукции на территории России. По итогам января-февраля 2024 года показатель увеличился на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го.

Прирост продемонстрировали все ключевые сегменты рынка. Суммарные объемы производства водки в стране за первые два месяца этого года выросли на 4,4 процента, а других спиртных напитков — на 5,7 процента. При этом самые стремительные темпы роста показал выпуск вин — плюс 27,4 процента год к году.