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05:58, 2 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасных последствиях отказа от мяса

Врач Продеус заявил, что отказ от мяса приводит к снижению иммунитета

Фото: PxHere

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что отказ от мяса приводит к снижению иммунитета и ухудшению работы пищеварения. Выпуск, в котором врачи предупредили об опасных последствиях исключения мяса из рациона, доступен на сайте телеканала.

Продеус рассказал, что при постоянном отказе от мяса в результате дефицита белка человек теряет мышечную массу. «И кости не будут получать столь необходимый строительный материал, тем более не будет нормально работать пищеварение, потому что ферменты — это тоже белковые молекулы», — отметил иммунолог и добавил, что при отказе от мяса страдает иммунитет. «Первая причина дефицита иммунитета — это белковая недостаточность», — подчеркнул он.

Малышева также сообщила, что отсутствие мяса в рационе также приводит к дефициту железа. «Железо усваивается именно в форме гема — в гемоглобине из мяса», — пояснила она.

Ранее Продеус заявил, что правильный уход за полостью рта помогает работе иммунитета. Врач объяснил, что правильная гигиена полости рта помогает уменьшить число опасных бактерий, которые питаются остатками пищи.

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      Олег Давыдов
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