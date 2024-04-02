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17:29, 2 апреля 2024Экономика

Россиянам напомнили о новых правилах сдачи квартиры

Юрист Иващенко: соседи смогут пожаловаться на арендодателей квартиры

Согласно новым правилам сдачи квартир в аренду, на собственника такой квартиры могут пожаловаться соседи. Об этом в разговоре с Life.ru заявила ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

Уже с 3 апреля вступают в силу поправки, согласно которым арендодатель обязан соблюдать права соседей, сдавая квартиру посуточно. Он также обязан учитывать правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требования оснащенности помещений приборами учета и соблюдать ряд других норм.

Юрист также напомнила, что собственникам жилья необходимо платить подоходный налог. Для физических лиц он составляет 13 процентов, а для индивидуальных предпринимателей (ИП) — 6 процентов.

Ранее ведущий аналитик госкомпании «Этажи» Александр Иванов заявил, что на фоне подорожания ипотеки и роста популярности аренды жилья россиянам теперь сложнее снять квартиру. Владельцы жилья стали более требовательными к квартирантам, поскольку больше не сталкиваются с недостатком спроса.

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      Мария Черкасова
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