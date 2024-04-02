Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:14, 2 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали плюсы оклейки стен газетами

Эксперты МОС СМИ: газетные листы помогают улучшить сцепление обоев со стеной

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Оклейка стен квартиры газетой, как это практиковали в СССР, помогает улучшить сцепление обоев со стеной и выравнивает ее поверхность, рассказали эксперты «МОС СМИ».

Газеты обеспечивают прочное сцепление обоев со стеной, будучи тонким и легким материалом. Они могут послужить альтернативой качественной грунтовке, уточнили эксперты.

Кроме того, газетные листы маскируют мелкие неровности стены и защищают сами обои от неровностей и дефектов поверхностей. Газета также исправляет изъяны штукатурки благодаря своей структуре и впитывающей способности. Она может продлить срок службы обоев и предотвратить их расслоение.

Ранее эксперты «МОС СМИ» предложили оригинальный способ избавиться от жирных пятен на обоях с помощью утюга и салфеток. Рекомендуется нагреть утюг до средней температуры, положить салфетку на пятно и прогладить ее.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин пообещал добраться до заказчиков теракта в «Крокусе». Что он рассказал о расследовании?

      Названы величайшие игры всех времен

      «Динамо» вышло в следующий этап Кубка России

      Стало известно о срыве попыток ВСУ атаковать центр Работино

      В России призвали бороться с «хищничеством» застройщиков

      Медведев заявил о «страхе в глазах америкосов» после авиаудара Израиля по Сирии

      Банда кабанов удивила россиян

      Член ОПГ подорвался на гранате на следующий день после расправы над россиянкой

      Двое россиян притащили пьяного друга по трапу в самолет и попали на видео

      В России произошел сбой в работе Telegram

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше