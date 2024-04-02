Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:42, 2 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали способы меньше платить за ЖКУ

Юрист Костянов: откажитесь от ненужных работ, чтобы меньше платить за ЖКУ

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Чтобы сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), можно отказаться от ненужных услуг управляющей организации. Этот и другие способы меньше платить за «коммуналку» россиянам назвал юрист Андрей Костянов в разговоре с телеканалом «Звезда».

Эксперт рекомендовал жильцам следить за деятельностью УК и утверждать условия договора на общем собрании собственников. Костянов добавил, что на таких собраниях они могут принять решение отказаться от лишних, на их взгляд, работ, за исключением минимального перечня, определенного российским законодательством. После этого будет пересмотрена цена договора с управляющей организацией, но уже на следующий период. Юрист уточнил, что сейчас УК заключает договор на срок от года до трех лет.

Другой способ сэкономить на оплате ЖКУ — энергосбережение за счет установки счетчиков воды и газа и своевременной передачи показаний. «Меньше тратишь — меньше платишь», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг появится новая строка — «перерасчет потребления за прошлый период».

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. Как будут решать проблему с платежами россиян?

      Кейт Миддлтон вынудили признаться, что у нее рак. Чем она больна на самом деле и почему ее болезнь тщательно скрывали?

      Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за скользкий двор

      Названы предупреждающие о проблемах в отношениях сигналы

      Доминатрикс заставила клиентов пожертвовать деньги больным детям

      Звезда «Приключений Электроника» чуть не попал в плен к украинцам

      Астраханский газоперерабатывающий завод остановил производство бензина

      В США оценили возможность войны России и НАТО

      «Калашников» представит модернизированный СКАТ 350 на выставке

      В российском регионе инвалид-колясочник ударил ножом жену и сел на 3,5 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше