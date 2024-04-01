Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
00:20, 1 апреля 2024Среда обитания

Некоторые россияне стали больше платить за ЖКУ

В апрельских квитанциях на оплату ЖКУ появится новая строка

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

С 1 апреля в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) появится новая строка — «перерасчет потребления за прошлый период». Изменения предусмотрены постановлением правительства.

Это касается тех собственников квартир, у которых есть приборы учета воды, электроэнергии, тепла. Но только в том случае, если в прошлом году перерасчета не было. Как писала газета «Известия», для одних россиян сумма в обновленных квитанциях станет меньше, для других больше, а у третьих почти ничего не поменяется.

Кроме того, с этого момента во всех регионах оплату за них станут начислять по фактическому потреблению. Других изменений пока не ожидается: например, следующее повышение тарифов ЖКХ запланировано на лето 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В России начался весенний призыв. Сколько он продлится, что изменилось в 2024 году и отправят ли срочников в зону СВО?

      Киселев напомнил о позиции Путина насчет смертной казни

      Учитель подарил школьницам секс-игрушки и отправил свои обнаженные фотографии

      В США предупредили о способности России уничтожить F-16 даже вне Украины

      В жилых домах разрешили запрещать «наливайки»

      Некоторые россияне стали больше платить за ЖКУ

      Российские военные уничтожили место базирования боевиков в Сирии

      В России изменился срок действия некоторых водительских удостоверений

      В России подорожали некоторые автомобили

      У некоторых россиян выросли пенсии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше