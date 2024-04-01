Некоторые россияне стали больше платить за ЖКУ

В апрельских квитанциях на оплату ЖКУ появится новая строка

С 1 апреля в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) появится новая строка — «перерасчет потребления за прошлый период». Изменения предусмотрены постановлением правительства.

Это касается тех собственников квартир, у которых есть приборы учета воды, электроэнергии, тепла. Но только в том случае, если в прошлом году перерасчета не было. Как писала газета «Известия», для одних россиян сумма в обновленных квитанциях станет меньше, для других больше, а у третьих почти ничего не поменяется.

Кроме того, с этого момента во всех регионах оплату за них станут начислять по фактическому потреблению. Других изменений пока не ожидается: например, следующее повышение тарифов ЖКХ запланировано на лето 2024 года.