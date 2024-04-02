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11:08, 2 апреля 2024Путешествия

Россияне массово захотели поехать в три города Китая

OneTwoTrip: в три раза больше россиян захотели поехать в Пекин и Шанхай в апреле

Фото: jamable chan / Unsplash

В апреле россияне стали массово интересоваться поездками в Китай, Узбекистан, Южную Корею и другие страны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса бронирования путешествий OneTwoTrip.

Аналитики изучили историю запросов пользователей в апреле и сравнили ее с предыдущим месяцем. Выяснилось, что в середине весны в три раза больше россиян захотели поехать в города Китая — Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. При этом интерес к проживанию в Ташкенте вырос в два раза.

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Увеличился спрос и на поездки в Сеул (доля в общем объеме поисковых запросов выросла на 83 процента), Милан (плюс 61 процент), Самарканд (плюс 60 процентов), Хошимин и Ханой (плюс 50 процентов).

В России в два раза больше туристов захотели отдохнуть в Астрахани, Ессентуках и Петрозаводске. Также россияне интересовались Кисловодском, Владивостоком, Геленджиком и Пятигорском.

В первом квартале 2024 года россияне в целом стали чаще ездить за границу по сравнению с 2023-м. Поток туристов в другие страны увеличился на 10-20 процентов.

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      Мария Борисова
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