Россияне массово захотели поехать в три города Китая

OneTwoTrip: в три раза больше россиян захотели поехать в Пекин и Шанхай в апреле

В апреле россияне стали массово интересоваться поездками в Китай, Узбекистан, Южную Корею и другие страны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса бронирования путешествий OneTwoTrip.

Аналитики изучили историю запросов пользователей в апреле и сравнили ее с предыдущим месяцем. Выяснилось, что в середине весны в три раза больше россиян захотели поехать в города Китая — Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. При этом интерес к проживанию в Ташкенте вырос в два раза.

Увеличился спрос и на поездки в Сеул (доля в общем объеме поисковых запросов выросла на 83 процента), Милан (плюс 61 процент), Самарканд (плюс 60 процентов), Хошимин и Ханой (плюс 50 процентов).

В России в два раза больше туристов захотели отдохнуть в Астрахани, Ессентуках и Петрозаводске. Также россияне интересовались Кисловодском, Владивостоком, Геленджиком и Пятигорском.

В первом квартале 2024 года россияне в целом стали чаще ездить за границу по сравнению с 2023-м. Поток туристов в другие страны увеличился на 10-20 процентов.