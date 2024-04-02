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15:24, 2 апреля 2024Экономика

Россияне оценили единую ставку подоходного налога

ВЦИОМ: две трети россиян сочли несправедливой единую ставку НДФЛ в 13 %
СюжетНаселение России:

Фото: Дмитрий Ермаков / Лента.ру

Две трети россиян (67 процентов) назвали несправедливой единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13 процентов. Они считают, что ее размер должен варьироваться в зависимости от уровня дохода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели при помощи телефонных интервью 23 марта 2024 года. В нем приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи граждан старше 18 лет. В настоящее время ставка НДФЛ по общему правилу составляет 13 процентов. С 2021 года в России действует повышенный размер сборов для граждан, ежегодные доходы которых превышают 5 миллионов рублей.

Почти треть респондентов (27 процентов) заявили, что налоги, включая НДФЛ, должны быть как можно меньше. По их мнению, это поможет населению лучше распоряжаться собственными деньгами. Еще 33 процента опрошенных хотели бы платить меньше налогов, несмотря на снижение доступности и качества государственных услуг при таком раскладе.

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Противоположного мнения по этому поводу придерживаются 46 процентов респондентов. Для них главным является уверенность в высоком качестве госуслуг и их широкой доступности для населения. В то же время больше половины респондентов (53 процента) сочли приемлемым высокую планку подоходного налога — лишь бы малоимущие слои населения получали больше финансовой поддержки от государства.

С призывом подготовить изменение прогрессивного налогообложения президент России Владимир Путин обратился к властям еще в конце февраля 2024 года. Тогда он предложил проработать более справедливое распределение налогов в сторону граждан с высокими корпоративными и личными доходами. В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил переход на новую систему налогообложения уже в 2025 году.

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      Анатолий Акулов
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