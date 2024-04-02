Россияне устремились в одну из самых закрытых стран мира

РСТ: путешествия в КНДР набирают популярность у россиян

Российские туристы устремились в Северную Корею, путешествия в одну из самых закрытых стран мира набирают популярность у россиян. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), передает «Интерфакс».

«Спрос на направление высокий, поэтому организация туров продолжится, а география туризма в КНДР будет расширяться, — заявила директор владивостокской компании "Восток-Интур" Инна Мухина. — В среднем мы набираем по две группы в месяц».

Более того, по словам эксперта, увеличивается и количество регионов, откуда приходят запросы на поездки. Запросы на путешествия поступили, в частности, из Калининграда, Новосибирска, Якутии, Санкт-Петербурга, Рязани, Москвы, Перми и Иркутска.

Ранее сообщалось, что китайские туристы массово устремились в Россию ради уникальных природных явлений. В списке наиболее популярных у граждан КНР направлений — Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.