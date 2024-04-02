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08:40, 2 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин не захотел делить имущество с женой и вместе с матерью нанял киллера

В Крыму задержали россиянина и его мать за подготовку расправы над бывшей женой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Крыму задержали 42-летнего россиянина и его мать, подозреваемых в подготовке расправы над бывшей женой мужчины и ее отцом. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает издание Readovka67.

По данным издания, житель Симферополя не захотел делить при разводе совместно нажитое имущество с женой и ее отцом. На помощь пришла мать — вместе они продумали план преступления и обратились к знакомому со связями в криминальном мире, чтобы тот нашел киллера за два с половиной миллиона. Когда 27 марта заказчик встретился с исполнителем, тот показал ему постановочные снимки, сделанные якобы на месте расстрела.

Сразу после этого заказчика задержали сотрудники ФСБ, объяснив, что расправа была инсценирована в интересах следствия. Задержанный и его мать на время следствия помещены в СИЗО.

22 марта сообщалось, что в Приморском крае к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей приговорили россиянина Игоря Ковальчука, признанного виновным в расправах и похищениях людей.

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