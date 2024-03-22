Киллер банды «Трифоновские» получил срок за расправы и похищения людей

В Приморье киллеру банды «Трифоновские» дали 14 лет за расправы и похищения

В Приморском крае к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей приговорили россиянина Игоря Ковальчука, признанного виновным в расправах и похищениях людей. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, осужденный вступил в банду Сергея Трифонова в 1990 году, в его задачи входила подготовка и участие в вооруженных нападениях на различных жителей Владивостока ради похищения и расправ, также он оказывал психологическое давление на предпринимателей, вынуждая их отдавать часть прибыли банде, под видом оказания охранных услуг.

Следователи установили, что на счету Ковальчука семь расправ, а также ряд похищений, которые он осуществлял самостоятельно и в составе банды.

Установлено, что первую расправу он совершил в 1992 году над похищенными на рынке двумя мужчинами, позже их сбросили в море. Последнее преступление он осуществил в 2007 году, когда за вознаграждение похитил человека. После этого Ковальчук скрылся за пределами России.