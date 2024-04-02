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07:31, 2 апреля 2024Путешествия

Россиянин описал обед в горах Таджикистана фразой «настоящее гостеприимство»

Кадр: TrueStory / YouTube

Российский путешественник побывал в столовой в горах Таджикистана и рассказал, что «наелся от пуза». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор посетил заведение на берегу реки Зарафшан. «Вокруг были только горы, а до ближайшего населенного пункта — несколько десятков километров», — написал он. Обед в этом живописном месте он описал фразой «настоящее таджикское гостеприимство».

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Россиянин попробовал цыплят, запеченных в земляном тандыре — вырытой в земле яме, где птицу томили на прогоревших углях под закрытой крышкой. «Одна порция — это половина цыпленка. В дополнение к мясу хозяин бесплатно подавал хлеб, свежий салат и чай», — рассказал блогер.

Этот же турист пообедал в дешевой столовой Казахстана. Он отметил, что заведение работало на репутацию, поэтому люди шли туда толпами.

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      Мария Борисова
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