Россиянин описал дешевую столовую в Казахстане фразой «люди идут толпами»

Российский тревел-блогер побывал в Казахстане, пообедал в дешевой столовой и признался, что его там вкусно накормили. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«То есть низкая цена совсем не означает низкое качество. Тут заведение работает на репутацию — вот люди и идут в него толпами», — такими фразами описал столовую в старой части города Алматы россиянин.

По словам автора публикации, в заведении можно было заказать разные казахские блюда: плов с казы (конская колбаса), манты, мампар, нарын, куырдак и другие. Россиянин решил остановить свой выбор на лагмане.

«Порцию мне наложили просто огромную. Я сначала хотел попросить поменьше, но девушка сразу сказала, что это стандартная порция и меньше они не делают. Я спорить не стал», — поделился путешественник.

Он добавил, что цены в столовой были совсем не высокие. Огромная тарелка лагмана, салат и чай с лимоном обошлись ему в 120 рублей.

Ранее этот же тревел-блогер зашел в столовую в Казахстане и получил на обед голову барана. Россиянин отметил, что съел это блюдо в одиночку и наелся на месяц вперед.

