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13:54, 2 апреля 2024Путешествия

Российский пассажирский самолет выкатился за полосу после посадки

Ан-24 с 15 пассажирами на борту выкатился за пределы полосы в Красноярском крае

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Светлогорска в Красноярском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 2 апреля, около 15:00 по местному времени (11:00 мск) с воздушным судном авиакомпании «КрасАвиа», выполнявшим рейс из Красноярска. На борту находились 15 пассажиров, в том числе двое детей.

Транспортная прокуратура организовала проверку. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В понедельник, 1 апреля, самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского. На рейс было зарегистрировано 28 человек, никто из пассажиров не пострадал.

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      Марина Черняк
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