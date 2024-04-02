Российский программист стал долларовым миллиардером

Основатель Positive Technologies стал третьим в РФ программистом-миллиардером

Основатель Positive Technologies Юрий Максимов стал третьим российским долларовым миллиардером из числа программистов. Это произошло благодаря росту стоимости акций компании, подорожавшей в 2024 году почти в полтора раза, пишет Forbes.

По данным издания, ценные бумаги разработчика решений по кибербезопасности выросли на Мосбирже с начала года на 43 процента, до 2910 рублей. Как подсчитали журналисты, с учетом рыночной стоимости пакета из 51,88 процента акций, принадлежащего Юрию Максимову, их стоимость достигла почти 100 миллиардов рублей, или 1,08 миллиарда долларов по курсу ЦБ. На момент написания материала стоимость бумаг выросла еще на 0,34 процента, до 2963 рублей.

В 2021 году при выходе на биржу Positive Technologies акции эмитента получили около 1400 текущих и бывших сотрудников, что стало частью программы мотивации людей, которые вносят вклад в развитие бизнеса, писала «Лента.ру». Отмечалось, что доля основателей компании в итоге снизилась, но ее стоимость несравнимо выросла.

На прошлой неделе вторым в список российских миллиардеров из числа разработчиков ПО вошел владелец Astra Linux Денис Фролов, активы которого оцениваются более чем в 1,1 миллиарда долларов. Первым в нем еще в 2015 году оказался основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

