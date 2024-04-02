Российского пенсионера задержали за взлом PlayStation

65-летнего пенсионера из Липецка задержали за взлом приставки Sony PlayStation 3

Пенсионера из Липецка задержали за взлом игровой приставки Sony PlayStation 3. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, 65-летний россиянин Аркадий взломал игровую консоль, чтобы бесплатно загружать игры из интернета. Для этого он использовал программу, которая позволяет обойти систему защиты PlayStation третьего поколения и установить на них нелицензионную продукцию.

Сотрудники полиции задержали пенсионера, провели обыск в его доме и изъяли технику. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за нанесение вреда деловой репутации компании Sony Interactive Entertainment. Сейчас Аркадий находится под подпиской о невыезде. За взлом игровой консоли ему грозит штраф 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

Ранее руководитель PlayStation Джим Райан назвал самую популярную игровую консоль Sony в продаже — PlayStation 2. Выпущенная в 2000 году приставка разошлась тиражом 160 миллионов экземпляров. В 2011 году Sony прекратила производство устройства, сообщив, что ей удалось продать более 150 миллионов приставок.