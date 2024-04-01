Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:54, 1 апреля 2024Наука и техника

Названа самая популярная консоль PlayStation

Sony назвала PlayStation 2 своей самой продаваемой консолью

Фото: PxHere

Руководитель PlayStation Джим Райан рассказал о рекордных продажах консоли Sony. Об этом сообщается в блоге проекта.

Райан назвал самую популярную игровую консоль Sony в продаже — PlayStation 2. Выпущенная в 2000 году приставка разошлась тиражом 160 миллионов штук. В 2011 году Sony прекратила производство устройства, сообщив, что ей удалось продать более 150 миллионов единиц девайса.

Также Райан заявил, что актуальная консоль PlayStation 5 находится на пути к тому, чтобы стать самой успешной в продаже приставкой. «Я думаю, что игры и игровой процесс, которые вы видите на PS5, — это лучшее, что когда-либо было», — подчеркнул предприниматель.

«Количество игр, которые мы выпустили на PlayStation 5 на данном этапе цикла, намного превышает все, что мы когда-либо делали раньше», — отметил Райан. По его словам, сейчас платформа PlayStation действует на игровом рынке «с позиции силы». Райан покинул компанию Sony Interactive Entertainment 1 апреля.

В конце февраля японская корпорация Sony рассказала о масштабных сокращениях сотрудников. Компания уволила более 900 человек, закрыла ряд студий и находящихся в разработке игр.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанные в Дагестане боевики оказались связаны с террористами из «Крокуса». Какова была их роль?

      Россияне из затопленных сел вышли рыбачить во дворы

      Вторая ракетка России высказалась о возможном выступлении на Олимпиаде

      ОДКБ ответила Пашиняну на вопрос о зоне своей ответственности

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      В Японии начали бороться с подделывающими виски иностранцами

      Российский стилист предрек кроссовкам на танкетке возвращение в моду

      Россиянка побывала в Болгарии и описала ее фразой «напоминает Крым»

      Следователи нашли еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

      В России назвали возможных представителей страны на Олимпиаде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше