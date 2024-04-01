Названа самая популярная консоль PlayStation

Sony назвала PlayStation 2 своей самой продаваемой консолью

Руководитель PlayStation Джим Райан рассказал о рекордных продажах консоли Sony. Об этом сообщается в блоге проекта.

Райан назвал самую популярную игровую консоль Sony в продаже — PlayStation 2. Выпущенная в 2000 году приставка разошлась тиражом 160 миллионов штук. В 2011 году Sony прекратила производство устройства, сообщив, что ей удалось продать более 150 миллионов единиц девайса.

Также Райан заявил, что актуальная консоль PlayStation 5 находится на пути к тому, чтобы стать самой успешной в продаже приставкой. «Я думаю, что игры и игровой процесс, которые вы видите на PS5, — это лучшее, что когда-либо было», — подчеркнул предприниматель.

«Количество игр, которые мы выпустили на PlayStation 5 на данном этапе цикла, намного превышает все, что мы когда-либо делали раньше», — отметил Райан. По его словам, сейчас платформа PlayStation действует на игровом рынке «с позиции силы». Райан покинул компанию Sony Interactive Entertainment 1 апреля.

В конце февраля японская корпорация Sony рассказала о масштабных сокращениях сотрудников. Компания уволила более 900 человек, закрыла ряд студий и находящихся в разработке игр.