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19:03, 28 февраля 2024Наука и техника

Выход множества игр на Playstation отменили

Gizmodo: Sony отменила выход игр для PlayStation из-за сокращений в компании

Фото: Issei Kato / Reuters

Японская корпорация Sony рассказала о масштабных сокращениях сотрудников. Об этом сообщает издание Gizmodo.

В официальном сообщении генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана говорится, что компания уволит более 900 человек или 8 процентов работников. «Нам пришлось сделать шаг назад, взглянуть на наш бизнес целостно и двигаться вперед», — заявил Райан, который в марте оставит свою должность после почти 30 лет работы в компании.

Сокращения коснутся непосредственно PlayStation и принадлежащих компании студий Insomniac Games, Guerrilla, Naughty Dog. Больше всего пострадает лондонский офис фирмы, который полностью закроется. По словам журналистов, это повлияет на выпуск игр — множество тайтлов отменят. Так, офис PlayStation в Лондоне в основном специализировался на разработке игр для PSVR.

«Мы просмотрели на наши студии и наше портфолио, оценивая проекты на разных стадиях разработки, и решили, что некоторые из них будут отменены», — заявил глава PlayStation Studios Хермен Хюлст. «Мне нечего сказать. Я в слезах», — отреагировала на новость о закрытии в X заместитель арт-менеджера лондонской студии Иззи Фоули.

Ранее журналисты телеканала CNBC рассказали, что в компании Sony приурочат выход PlayStation 5 Pro к релизу новой части игры GTA. Таким образом, консоль появится до 2025 года.

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      Андрей Ставицкий
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