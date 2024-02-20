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18:04, 20 февраля 2024Наука и техника

Следующую консоль PlayStation выпустят под GTA VI

CNBC: Sony выпустит PlayStation 5 Pro специально под GTA VI

Фото: Unsplash

В компании Sony приурочат выход PlayStation 5 Pro к релизу новой части игры GTA. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По словам директора консалтинговой фирмы Kantan Games Серкана Тото, японская корпорация представит PS5 Pro в конце 2024 года. Ранее такие же сроки называли инсайдеры. Тото отметил, что в Sony готовят выход улучшенной приставки специально под GTA VI, релиз которой состоится в 2025 году.

«Sony хочет убедиться, что к моменту выхода GTA VI в 2025 году будет готово отличное оборудование, запуск которого станет прорывом для всей игровой индустрии», — подчеркнул Серкан Тото. По его словам, новая консоль окажется более масштабным апдейтом, чем была выпущенная в 2023 году обновленная приставка PlayStation 5.

Аналитики CNBC отметили, что в связи с этим Sony снизила прогноз на продажи PlayStation 5 в 2023 финансовом году. По мнению специалистов, выход версии Pro должен заинтересовать пользователей.

Выход PlayStation 4 состоялся в 2013 году. Спустя три года Sony представила PlayStation 4 Pro. Релиз PlayStation 5 состоялся в 2020 году.

Компания Rockstar Games опубликовала трейлер GTA VI в начале декабря. Релиз игры запланировали в 2025 году.

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      Андрей Ставицкий
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