Продажи консолей PlayStation упадут

Engadget: Sony продаст меньше PlayStation 5, чем ожидалось — 21 миллион консолей

Японская корпорация Sony понизила прогноз относительно продаж игровых консолей. Об этом сообщает издание Engadget.

В очередном финансовом отчете компания понизила прогноз по продажам приставок PlayStation 5 до 21 миллиона единиц в 2023 финансовом году. До этого в корпорации ожидали, что продадут за отчетный период не менее 25 миллионов устройств.

В материале говорится, что выручка компании выросла на 16 процентов по сравнению с тем же кварталом прошлого года — отчасти из-за продаж сторонних игр. Однако операционная прибыль упала на 26 процентов из-за падения продаж эксклюзивов для PS и рекламных акций. «Продажи PS5 не оправдывают ожиданий компании, несмотря на скидки», — заметили журналисты Engadget.

При этом авторы медиа напомнили, что за последний праздничный сезон Sony продала 8,2 миллиона единиц приставок, что стало рекордом. Всего за неполный финансовый год IT-гигант реализовал 16,4 миллиона консолей. Для сравнения, за весь 2022 финансовый год Sony поставила на рынок 19,1 миллиона PlayStation 5.

Ранее инсайдер под ником RedGamingTech рассказал, что Sony уже год работает над новым поколением консоли PlayStation. Ожидается, что PS6 выйдет в течение 2028 года.