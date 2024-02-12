Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:16, 12 февраля 2024Наука и техника

Раскрыты сроки выхода PlayStation 6

Инсайдер RedGamingTech: PlayStation 6 выйдет в 2028 году

Фото: Unsplash

Корпорация Sony уже год работает над новым поколением консоли PlayStation. Об этом в ролике на YouTube-канале рассказал инсайдер RedGamingTech.

По словам автора, в Sony начали разработку новой приставки в 2023 году. В компании пока не определили точные характеристики игровой консоли, но уже обсуждают поставку компонентов с производителями. С высокой долей вероятности PlayStation 6 будет основана на технологиях AMD, хотя Sony вела переговоры со многими поставщиками, включая Nvidia.

Также RedGamingTech считает, что PS6 окажется самой мощной консолью на рынке. Это связано с большим количеством вложенных в разработку ресурсов и амбициями Sony. Инсайдер также раскрыл сроки выхода приставки — в течение 2028 года.

При разработке PS6 большое внимание будет уделено технологии трассировки лучей. Также приставка будет рассчитана на игры с использованием новых технологий — в частности, где неигровые персонажи (NPC) взаимодействуют друг с другом с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Актуальная PlayStation 5 вышла в 2020 году. Главными конкурентами устройства являются Xbox Series X и Nintendo Switch.

Ранее стало известно, что The Last of Us Part III будут разрабатывать специально для PS6. Игра должна выйти в 2030 году.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто за то, что они — украинцы». В Германии напали на украинских спортсменов. Один из них убит

      Великобритания сообщила об атаке на судно в Красном море

      Роспотребнадзор оценил вероятность завоза вируса «Аляскапокс» из США

      В МВД раскрыли детали спецоперации по перекрытию канала контрабанды платины

      Байден заявил о нацеленности России на крупные призы

      Российский фигурист рассказал о страхе перед Тутберидзе

      В Шереметьево самолет с пассажирами зацепил крылом автотрап

      Власти подтвердили пожар на территории воинской части в Ставрополе

      103-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

      Бывшие солдаты ВСУ объяснили свое решение перейти на сторону России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше