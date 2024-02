Раскрыты сроки выхода PlayStation 6

Инсайдер RedGamingTech: PlayStation 6 выйдет в 2028 году

Корпорация Sony уже год работает над новым поколением консоли PlayStation. Об этом в ролике на YouTube-канале рассказал инсайдер RedGamingTech.

По словам автора, в Sony начали разработку новой приставки в 2023 году. В компании пока не определили точные характеристики игровой консоли, но уже обсуждают поставку компонентов с производителями. С высокой долей вероятности PlayStation 6 будет основана на технологиях AMD, хотя Sony вела переговоры со многими поставщиками, включая Nvidia.

Также RedGamingTech считает, что PS6 окажется самой мощной консолью на рынке. Это связано с большим количеством вложенных в разработку ресурсов и амбициями Sony. Инсайдер также раскрыл сроки выхода приставки — в течение 2028 года.

При разработке PS6 большое внимание будет уделено технологии трассировки лучей. Также приставка будет рассчитана на игры с использованием новых технологий — в частности, где неигровые персонажи (NPC) взаимодействуют друг с другом с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Актуальная PlayStation 5 вышла в 2020 году. Главными конкурентами устройства являются Xbox Series X и Nintendo Switch.

Ранее стало известно, что The Last of Us Part III будут разрабатывать специально для PS6. Игра должна выйти в 2030 году.