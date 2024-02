Раскрыты сроки выпуска The Last of Us Part III

Forbes: The Last of Us Part III выйдет не раньше 2030 года на PlayStation 6

Кадр: игра The Last of Us

Руководитель студии Naughty Dog Нил Дракманн намекнул на разработку следующей части The Last of Us. Об этом сообщает издание Forbes.

Журналисты медиа обратили внимание на документальный фильм, посвященный разработке The Last of Us Part II. В интервью глава студии Naughty Dog и геймдизайнер Нил Дракманн заявил, что история игры еще не закончена и в ней может быть «еще одна глава».

Дракманн отметил, что ему в голову пришла идея концепции The Last of Us Part III. По словам обозревателя Forbes Пола Тасси, в Naughty Dog очевидно намекнули на разработку игры, однако тайтл, скорее всего, не выйдет раньше 2030 года, так как новая часть The Last of Us еще находится на ранней стадии. Раскрыв сроки выхода, Тасси также заявил, The Last of Us Part III появится на приставке PlayStation 6.

«Между The Last of Us Part I и II прошло семь лет», — напомнил автор Forbes. Также в материале говорится, что следующая часть игры может не выйти вовсе, так как Дракманн говорил, что финал The Last of Us Part II является логичным: «Если нам никогда не удастся сделать это снова, это будет прекрасным концом».

The Last of Us — игра в жанре action-adventure, вышедшая для PlayStation 3 в 2013 году. В 2020 году вышло продолжение The Last of Us Part II.

