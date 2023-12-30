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04:30, 30 декабря 2023Наука и техника

Раскрыты самые продаваемые игры для PlayStation

Notebook Check: Horizon Zero Dawn стала самой продаваемой игрой для PlayStation

Скриншот: Игра Horizon Zero Dawn

Слив данных входящей в Sony студии Insomniac Games раскрыл самые продаваемые игры для PlayStation. Об этом сообщает издание Notebook Check.

По словам журналистов медиа, опубликованный список охватывает топ-30 самых популярных тайтлов, когда либо выходивших для платформы PS. На первом месте оказалась Horizon Zero Dawn, вышедшая в 2017 году. Игра была продана тиражом 24,3 миллиона экземпляров.

В первую пятерку вошли God of War — 23,3 миллиона копий, Marvel's Spider-Man — 22,12 миллиона копий, Uncharted 4: A Thief's End — 18,6 миллиона копий, The Last of Us Reamstered — 18,2 миллиона копий.

Ниже расположились God of War Ragnarok, Gran Turismo 3, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Gran Turismo Sport и Gran Turismo 5. В списке нет ни одной игры, выпущенной специально для консоли актуального поколения PlayStation 5. При этом тайтлы, которые со временем были портированы с PlayStation 4 на ПК — Horizon Zero Dawn и God of War, заняли две первые строчки списка.

В конце декабря корпорация Sony достигла очередного рекорда по количеству продаж PlayStation 5 — 50 миллионов штук. Продажи PlayStation в 2023 году выросли на 65 процентов — до 22,5 миллионов единиц.

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      Андрей Ставицкий
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