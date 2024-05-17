В Генштабе раскрыли траты Запада на военную помощь Украине с начала СВО

Генштаб: Украина получила от Запада порядка 800 танков и свыше 30 тысяч БПЛА

Украина получила от Запада порядка 800 танков и свыше 30 тысяч беспилотников с начала спецоперации. Об этом сообщил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, передает ТАСС.

Помимо этого, союзники передали Киеву около 270 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 130 самолетов и вертолетов, более 3,5 тысячи боевых бронированных машин, примерно 1,5 тысячи артиллерийских орудий, свыше 250 зенитных ракетных комплексов, 7,7 тысячи ПЗРК и до 290 тысяч противотанковых средств, рассказал Костюков.

Он уточнил, что в общей сложности западные страны потратили более 132 миллиардов долларов на помощь Украине.

Ранее США пообещали выделить Киеву еще два миллиарда долларов через фонд оборонной промышленности. В апреле Конгресс после многомесячного рассмотрения одобрил пакет помощи Украине размером в 61 миллиард долларов.