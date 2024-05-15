Блинкен пообещал выделить Киеву еще два миллиарда долларов

Госсекретарь Блинкен: США выделят Украине еще два миллиарда долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Киеву еще два миллиарда долларов через фонд оборонной промышленности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предоставим Украине дополнительно два миллиарда долларов через новый фонд оборонной промышленности», — отметил Блинкен.

По его словам, новый американский фонд помощи позволит обеспечить как закупки оружия в других странах, так и развитие военно-промышленного комплекса Украины.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим иностранным государствам военной помощи. В рамках этого пакета Украина получила около 61 миллиарда долларов.