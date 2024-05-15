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14:27, 15 мая 2024Мир

Блинкен пообещал выделить Киеву еще два миллиарда долларов

Госсекретарь Блинкен: США выделят Украине еще два миллиарда долларов

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Киеву еще два миллиарда долларов через фонд оборонной промышленности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предоставим Украине дополнительно два миллиарда долларов через новый фонд оборонной промышленности», — отметил Блинкен.

По его словам, новый американский фонд помощи позволит обеспечить как закупки оружия в других странах, так и развитие военно-промышленного комплекса Украины.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим иностранным государствам военной помощи. В рамках этого пакета Украина получила около 61 миллиарда долларов.

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      Лина Пивоварова
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