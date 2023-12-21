Sony продала рекордное количество PlayStation 5

The Verge: Sony рассказала о 50 миллионах проданных копий PlayStation 5

Корпорация Sony достигла очередного рекорда по количеству продаж PlayStation 5. Об этом сообщает издание The Verge.

В компании рассказали, что с момента запуска консоли в продажу в ноябре 2020 года ей удалось реализовать 50 миллионов копий PS5. По подсчету журналистов, в своем время Sony продала 50-миллионную приставку PlayStation 4 всего на одну неделю быстрее.

Президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что будущие новогодние праздники окажутся первыми, когда у компании есть полный запас консолей PS5. «Каждый желающий может получить свою приставку», — заметил Райан.

По оценкам аналитиков Ampere Analysis, продажи PlayStation в 2023 году выросли на 65 процентов до 22,5 миллионов единиц. Флагманская приставка Sony опередила конкурентные модели Nintendoi Switch и Xbox, продажи которых упали на 18 процентов и 15 процентов соответственно.

В конце октября глава бизнес-операций Sony Эрик Лемпель рассказал, что по итогам 2023-го корпорация реализует более 25 миллионов приставок. По словам топ-менеджера компании, в 2020 году Sony не могла доставить консоли до всех желающих из-за проблем на производстве, но сейчас дефицита игровых устройств нет.