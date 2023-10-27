Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:06, 27 октября 2023Наука и техника

Продажи PlayStation 5 достигнут рекордной отметки

CNBC: Sony продаст 25 миллионов консолей PlayStation 5 в 2023 году

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Корпорация Sony заявила, что достигнет рекордных продаж своей консоли PlayStation 5. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Глава отдела бизнес-операций Sony Эрик Лемпель рассказал, что по итогам 2023-го корпорация реализует более 25 миллионов приставок — это рекордный результат. Лемпель также подчеркнул, что будущий предновогодний сезон окажется первым, в котором Sony не будет испытывать проблем с нехваткой консолей — магазины укомплектованы по всему миру.

«Мы страдали от тех же проблем с цепочкой поставок, с которыми сталкивались все», — отметил представитель компании. По словам Лемпеля, в 2020 году Sony не могла доставить консоли до всех желающих из-за проблем на производстве, но сейчас дефицита игровых устройств нет.

Также Лемпель прокомментировал информацию о том, что Microsoft наконец-то приобрела студию Activision Blizzard. По словам представителя корпорации, Sony постоянно находится в поисках новых партнеров среди разработчиков игр: «За последнее десятилетие мы совершили больше слияний и поглощений, чем когда-либо».

В феврале Sony рассказала о достижении рекордной отметки в продаже игровых консолей нового поколения. За четвертый квартал компания продала 7,1 миллиона приставок.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      В России назвали чудовищным фейком заявления США о «казнях» российских военных

      Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости