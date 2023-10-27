Продажи PlayStation 5 достигнут рекордной отметки

CNBC: Sony продаст 25 миллионов консолей PlayStation 5 в 2023 году

Корпорация Sony заявила, что достигнет рекордных продаж своей консоли PlayStation 5. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Глава отдела бизнес-операций Sony Эрик Лемпель рассказал, что по итогам 2023-го корпорация реализует более 25 миллионов приставок — это рекордный результат. Лемпель также подчеркнул, что будущий предновогодний сезон окажется первым, в котором Sony не будет испытывать проблем с нехваткой консолей — магазины укомплектованы по всему миру.

«Мы страдали от тех же проблем с цепочкой поставок, с которыми сталкивались все», — отметил представитель компании. По словам Лемпеля, в 2020 году Sony не могла доставить консоли до всех желающих из-за проблем на производстве, но сейчас дефицита игровых устройств нет.

Также Лемпель прокомментировал информацию о том, что Microsoft наконец-то приобрела студию Activision Blizzard. По словам представителя корпорации, Sony постоянно находится в поисках новых партнеров среди разработчиков игр: «За последнее десятилетие мы совершили больше слияний и поглощений, чем когда-либо».

В феврале Sony рассказала о достижении рекордной отметки в продаже игровых консолей нового поколения. За четвертый квартал компания продала 7,1 миллиона приставок.