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11:32, 3 февраля 2023Наука и техника

Продажи PlayStation 5 достигли рекордной отметки

Sony продала рекордные 7,1 миллиона PS5 за четвертый квартал 2022 года

Фото: Kerde Severin / Unsplash

Sony рассказала о достижении рекордной отметки в продаже игровых консолей нового поколения. Об этом сообщает издание Pocket-lint.

Отчитываясь о доходах за четвертый квартал 2022 года, в корпорации отметили, что это были лучшие три месяца с точки зрения поставок PS5. За указанный период компания продала 7,1 миллиона приставок — это самый высокий показатель за всю историю консоли. В предыдущем квартале японская фирма поставила на рынок 3,9 миллиона устройств.

Суммарно с момента запуска PlayStation 5 в продажу в ноябре 2020 года компании удалось реализовать 32,1 миллиона приставок. При этом PlayStation 4 разошлась большим тиражом — около 38 миллионов штук за тот же период времени.

По словам журналистов медиа, рост продаж связан с отсутствием дефицита на консоли, о которых в конце января заявили в Sony. «Всем нашим поклонникам: спасибо за ваше терпение, когда мы смогли справиться с беспрецедентным спросом на консоль PS5 в условиях глобальных проблем», — отметили в компании.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что спрос на гарнитуру PlayStation VR 2 оказался низким. В компании опровергли информацию, заявив, что видят интерес к шлему виртуальной реальности среди своих потребителей.

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Андрей Ставицкий
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