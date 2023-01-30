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20:01, 30 января 2023Наука и техника

В Sony рассказали об отсутствии дефицита PlayStation 5

В Sony заявили, что PlayStation 5 доступна в продаже во всем мире

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В компании Sony заявили об отсутствии дефицита консолей PS5. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты медиа обратили внимание на анонс, который появился на сайте PlayStation. В нем представители японской корпорации заявили, что приставка нового поколения PS5 стала доступна в продаже во всем мире. «Всем нашим поклонникам: спасибо за ваше терпение, когда мы смогли справиться с беспрецедентным спросом на консоль PS5 в условиях глобальных проблем», — рассказали авторы сообщения.

По словам представителей Sony, они получили информацию о том, что приставки нового поколения можно приобрести практически во всех странах, где компания ведет официальную продажу. В компании уточнили, что геймеры из США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга могут приобрести игровую консоль без посредников — непосредственно на сайте PlayStation.

Журналисты The Verge обратили внимание, что японская компания также запустила новую рекламу PS5 и нарастила маркетинговую активность в медиа. Появление новых рекламных кампаний связали с выходом контроллера DualSense Edge и скорым релизом гарнитуры PSVR2.

В конце января известный инсайдер Том Хендерсон заявил, что Sony выпустит обновленную PlayStation 5 вместо модели PS5 Pro. По словам специалиста, компания прекратит производство оригинальной PS5, вышедшей на рынок в ноябре 2020 года, в конце 2023 года.

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Андрей Ставицкий
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