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20:45, 25 января 2023Наука и техника

Sony отказалась от выпуска PlayStation 5 Pro

Инсайдер: Sony выпустит обновленную PlayStation 5 вместо модели PS5 Pro

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Инсайдер Том Хендерсон прокомментировал информацию о выходе консоли Sony нового поколения. Об этом специалист сообщил в своем Twitter.

Автор, известный по ряду точных прогнозов относительно приставок Sony, заявил, что компания отказалась от выпуска PlayStation 5 Pro. По словам Хендерсона, японская корпорация не планирует разрабатывать версию Pro или Slim, а вместо этого сосредоточится на выходе обновленной PS5.

Хендерсон рассказал, что компания прекратит производство оригинальной PS5, вышедшей на рынок в ноябре 2020 года, в конце 2023 года. Обновленная модель, которая получит съемный дисковод, будет представлена в апреле и поступит в продажу в сентябре.

Том Хендерсон отметил, что с выпуском обновленной PS5 Sony заметно сократит расходы на разработку и логистику. Инсайдер объяснил, что таким образом компания будет выпускать лишь цифровую версию приставки и продавать дисковод отдельно. «Я не уверен, будет ли вообще Pro-версия консоли в этом поколении. Обычная версия еще не до конца исчерпала свой потенциал», — подчеркнул автор.

Оригинальная PS4 вышла на рынок в ноябре 2013 года. В ноябре 2016 года компания представила улучшенную модель PlayStation 4 Pro.

Ранее анонимный инсайдер издания PhonAndroid заявил, что Sony намерена выпустить Pro-версию приставки PS5 через два с половиной года после выхода оригинальной модели. По словам источника, запуск устройства ожидается в апреле.

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Андрей Ставицкий
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