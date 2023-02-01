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18:36, 1 февраля 2023Наука и техника

Шлем PlayStation VR 2 провалился в продаже

Bloomberg: спрос на гарнитуру PlayStation VR 2 оказался низким

Фото: Shutterstock

Шлем виртуальной реальности PlayStation VR 2 провалился в продаже. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно источникам агентства, Sony удалось собрать относительно небольшое количество предзаказов на VR-шлем нового поколения. Японская компания снизила прогнозы продаж PlayStation VR 2 с двух миллионов до одного миллиона единиц.

Позже в разговоре с журналистами издания GamesIndustry представители Sony опровергли провал устройства. В компании заявили, что «видят энтузиазм фанатов PlayStation по поводу предстоящего запуска VR-шлема».

По словам опрошенных Bloomberg аналитиков, высокая цена и совместимость PlayStation VR 2 негативным образом сказываются на популярности гаджета. Так, потребители рассматривают конкурентные гарнитуры Valve Index и HTC Vive Pro 2 как более выгодное вложение. Это объясняется тем, что PSVR2 может работать только с консолями PS5, тогда как другие гарнитуры виртуальной реальности можно использовать с ПК. «PSVR2 будет не более чем дорогим аксессуаром для PS5», — счел аналитик Macquarie Capital Дамиан Тонг.

Также специалисты отметили, что спрос на гарнитуры альтернативной реальности падает. При этом объемы выручки в этом сегменте рынка к 2027 году оценивают в 7,3 миллиарда долларов.

Ранее Sony оценила стоимость PlayStation VR 2 в 550 долларов. В компании рассказали, что девайс выйдет 22 февраля.

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Андрей Ставицкий
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