Шлем PlayStation VR 2 провалился в продаже

Bloomberg: спрос на гарнитуру PlayStation VR 2 оказался низким

Шлем виртуальной реальности PlayStation VR 2 провалился в продаже. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно источникам агентства, Sony удалось собрать относительно небольшое количество предзаказов на VR-шлем нового поколения. Японская компания снизила прогнозы продаж PlayStation VR 2 с двух миллионов до одного миллиона единиц.

Позже в разговоре с журналистами издания GamesIndustry представители Sony опровергли провал устройства. В компании заявили, что «видят энтузиазм фанатов PlayStation по поводу предстоящего запуска VR-шлема».

По словам опрошенных Bloomberg аналитиков, высокая цена и совместимость PlayStation VR 2 негативным образом сказываются на популярности гаджета. Так, потребители рассматривают конкурентные гарнитуры Valve Index и HTC Vive Pro 2 как более выгодное вложение. Это объясняется тем, что PSVR2 может работать только с консолями PS5, тогда как другие гарнитуры виртуальной реальности можно использовать с ПК. «PSVR2 будет не более чем дорогим аксессуаром для PS5», — счел аналитик Macquarie Capital Дамиан Тонг.

Также специалисты отметили, что спрос на гарнитуры альтернативной реальности падает. При этом объемы выручки в этом сегменте рынка к 2027 году оценивают в 7,3 миллиарда долларов.

Ранее Sony оценила стоимость PlayStation VR 2 в 550 долларов. В компании рассказали, что девайс выйдет 22 февраля.