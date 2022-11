Названа цена шлема PlayStation VR2

Шлем виртуальной реальности PlayStation VR2 оценили в 550 долларов

Sony назвала цену PlayStation VR2 и рассказала о старте продаж гарнитуры. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Японская компания оценила шлем виртуальной реальности в 550 долларов (около 32 тысяч рублей), в Европе игровой девайс будет доступен за 600 евро (36,5 тысяч рублей). Старт продаж устройства намечен на 22 февраля 2023 года. Предварительные заказы откроются 15 ноября 2022 года.

Кроме стандартной версии шлема Sony будет продавать комплект из гарнитуры PlayStation VR2 и игры Horizon Call of the Mountain. Комплект оценили в 600 долларов (36,9 тысяч рублей) или 650 евро (39,5 тысяч рублей). Также компания представит зарядную станцию для геймпада VR2 Sense.

«Мы создали гарнитуру PS VR2 с мыслью о комфорте, она стала немного тоньше и легче по сравнению с нашей предыдущей гарнитурой. Мы надеемся, что геймерам понравится этот новый дизайн», — отметили в компании.

Кроме PS VR2 Sony представила 11 игр для новой гарнитуры. В список вошли The Dark Pictures: Switchback VR, Crossfire: Sierra Squad, The Light Brigade, Cities VR – Enhanced Edition, Cosmonious High, Hello Neighbor: Search and Rescue, Jurassic World Aftermath Collection, Pistol Whip VR, Zenith: The Last City, After The Fall и Tentacular.

Sony показала геймерам дизайн шлема виртуальной реальности нового поколения в конце февраля. PlayStation VR2 поддерживает тактильную обратную связь, отслеживание взгляда пользователя, разрешение 4K HDR, частоту кадров 90/120 герц, обзор 110 градусов.