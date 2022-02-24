Sony показала шлем PlayStation VR 2

Sony показала геймерам дизайн шлема виртуальной реальности нового поколения. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

Устройство выполнено в той же цветовой гамме, что и актуальная консоль PlayStation 5. «Круглая форма шлема представляет собой 360-градусный обзор, который игроки ощущают, когда входят в мир виртуальной реальности, поэтому эта форма прекрасно передает его», — говорится в сообщении. В компании также прокомментировали сходство PlayStation VR 2 и PS5 — отмечается, что дизайн гарнитуры вдохновляся внешним обликом приставки.

Новый шлем поддерживает тактильную обратную связь, отслеживание взгляда пользователя, разрешение 4K HDR, частоту кадров 90/120 герц, обзор 110 градусов. Девайс подключается к PS5 с помощью одного кабеля USB-C.

«Когда я начал работать над дизайном гарнитуры PlayStation VR2, одной из областей, на которой я хотел сосредоточиться в первую очередь, была идея создания вентиляционного отверстия в гарнитуре для выхода воздуха, аналогичного вентиляционным отверстиям на консоли PS5», — отметил старший арт-директор Sony Interactive Entertainmen Юджин Морисава (Yujin Morisawa).

«Когда выйдет PS VR2, мы совершим гигантский скачок в играх виртуальной реальности», — говорится в сообщении. Sony не стала раскрывать информацию о сроках выпуска и стоимости гаджета.

Анонс гарнитуры виртуальной реальности следующего поколения от Sony состоялся в конце февраля 2021 года. Тогда представители корпорации обозначили выход VR-шлема в будущем и уточнили, что в компании активно работают над устройством.