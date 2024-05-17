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02:39, 17 мая 2024Бывший СССР

В Киеве снесли часовню монастыря канонической православной церкви

В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря канонической УПЦ

Фото: РИА Новости

В Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Об этом сообщается в Telegram-канале монастыря.

В ночь на 17 мая к монастырю подъехала строительная техника, территорию монастыря оцепили военные и полиция. «Храма больше не существует, — написали позднее монахи. — Вывозят остатки. Иконы, кресты, престол».

В 2023 году епископ Макаровский Гедеон (в миру — Юрий Харон) заявил в Совете Безопасности (СБ) ООН, что на Украине священники УПЦ подвергаются не только избиениям, но и лишаются жизней при попустительстве властей. «Не только это, но и святыни наши оскверняются», — рассказал священнослужитель.

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      Марина Совина
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