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17:20, 13 мая 2023Бывший СССР

Епископ УПЦ рассказал в ООН об убийствах священников на Украине

Епископ УПЦ Гедеон заявил в СБ ООН об убийствах священников на Украине

Фото: ValentinaAtanasova / Shutterstock / Fotodom

Епископ Макаровский Гедеон (в миру — Юрий Харон) заявил в Совете Безопасности (СБ) ООН, что на Украине священники Украинской православной церкви (УПЦ) подвергаются не только избиениям, но и становятся жертвами убийств при попустительстве властей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинская православная церковь Московского патриархата сегодня унижается всеми возможными и невозможными средствами. Закрываются храмы, избивают и убивают священнослужителей, оскорбляют их невозможно. Не только это, но и святыни наши оскверняются», — рассказал епископ Гедеон во время неформального заседания по так называемой формуле Арриа на СБ ООН. Темой встречи были гонения на каноническую УПЦ на Украине.

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По словам Гедеона, противники канонической церкви заводят в монастыри и храмы собак, оскверняя святыни, «где раньше люди веками на протяжении тысяч лет молились Богу». Епископ отметил, что подобные акты имели место в Киево-Печерской лавре и Десятинном монастыре в Киеве, наместником которого он являлся до 20 марта.

Ранее сообщалось, что суд на Украине впервые вынес приговор высокопоставленному священнослужителю УПЦ. Митрополиту Иоасафу и секретарю Кировоградской епархии дали по три года лишения свободы с испытательным сроком два года.

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Никита Савин
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