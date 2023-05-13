Епископ УПЦ рассказал в ООН об убийствах священников на Украине

Епископ УПЦ Гедеон заявил в СБ ООН об убийствах священников на Украине

Епископ Макаровский Гедеон (в миру — Юрий Харон) заявил в Совете Безопасности (СБ) ООН, что на Украине священники Украинской православной церкви (УПЦ) подвергаются не только избиениям, но и становятся жертвами убийств при попустительстве властей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинская православная церковь Московского патриархата сегодня унижается всеми возможными и невозможными средствами. Закрываются храмы, избивают и убивают священнослужителей, оскорбляют их невозможно. Не только это, но и святыни наши оскверняются», — рассказал епископ Гедеон во время неформального заседания по так называемой формуле Арриа на СБ ООН. Темой встречи были гонения на каноническую УПЦ на Украине.

По словам Гедеона, противники канонической церкви заводят в монастыри и храмы собак, оскверняя святыни, «где раньше люди веками на протяжении тысяч лет молились Богу». Епископ отметил, что подобные акты имели место в Киево-Печерской лавре и Десятинном монастыре в Киеве, наместником которого он являлся до 20 марта.

Ранее сообщалось, что суд на Украине впервые вынес приговор высокопоставленному священнослужителю УПЦ. Митрополиту Иоасафу и секретарю Кировоградской епархии дали по три года лишения свободы с испытательным сроком два года.

