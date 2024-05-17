В США рассказали о последствиях попытки сдержать Россию и Китай

Экс-посол США Фриман: партнерство РФ и КНР взращивала враждебная политика США

Соединенные Штаты пытаются сдержать Россию и Китай, в связи с чем партнерство двух стран не вызывает удивления. Об этом сообщил РИА Новости американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман.

По его словам, враждебная политика Вашингтона взращивала и постоянно расширяла сотрудничество РФ и КНР. Экс-дипломат отметил, что политика двойного сдерживания направлена на разрушение будущего как России, так и Китая. «Неудивительно, что правительства этих стран объединились, чтобы защитить себя от США и союзных им держав», — заявил он.

Фриман обратил внимание на тот факт, что сотрудничество между Москвой и Пекином охватывает множество сфер. «Контраст с ухудшающимися отношениями обеих этих стран с США ошеломляет», — заявил он.

16 мая председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Доме народных собраний в Пекине. По итогу встречи лидеры двух стран приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.