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03:06, 17 мая 2024Мир

В США рассказали о последствиях попытки сдержать Россию и Китай

Экс-посол США Фриман: партнерство РФ и КНР взращивала враждебная политика США

Фото: Sputnik / Alexander Ryumin / Pool / Reuters

Соединенные Штаты пытаются сдержать Россию и Китай, в связи с чем партнерство двух стран не вызывает удивления. Об этом сообщил РИА Новости американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман.

По его словам, враждебная политика Вашингтона взращивала и постоянно расширяла сотрудничество РФ и КНР. Экс-дипломат отметил, что политика двойного сдерживания направлена на разрушение будущего как России, так и Китая. «Неудивительно, что правительства этих стран объединились, чтобы защитить себя от США и союзных им держав», — заявил он.

Фриман обратил внимание на тот факт, что сотрудничество между Москвой и Пекином охватывает множество сфер. «Контраст с ухудшающимися отношениями обеих этих стран с США ошеломляет», — заявил он.

16 мая председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Доме народных собраний в Пекине. По итогу встречи лидеры двух стран приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

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      Марина Совина
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