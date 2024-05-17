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01:55, 17 мая 2024Россия

Российским войскам предрекли выход на Харьков после взятия одного города

Генерал Липовой: выход на окраины Харькова будет возможен после падения Купянска

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предрек войскам РФ выход на окраины Харькова после освобождения Купянска. Он заявил в разговоре с Ura.ru, что из города сбежало командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), и там не осталось большей части оборонительных сооружений.

По словам эксперта, взятие Купянска российскими военными станет серьезным ударом для ВСУ, так как данный город обладает стратегическим значением. «Это одно из ключевых звеньев в оборонительном рубеже, который выстроил киевский режим», — объяснил он.

Липовой отметил, что военные РФ уже находятся на пути к окружению города. «В целом у нас наступление успешно развивается. Город Купянск сейчас обходят со всех сторон, постараются создать окружение со всеми вытекающими последствиями», — добавил генерал.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой оценил ситуацию в зоне боевых действий на Украине. Он сообщил, что войска РФ уже уверенно обходят с двух сторон Авдеевку, загоняя противника в котел.

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      Маргарита Пименова
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