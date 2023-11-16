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13:05, 16 ноября 2023Бывший СССР

Российский генерал предсказал возможное «обрушение фронта»

Генерал-майор Липовой: потери ВСУ огромные, фронт может обрушиться

Фото: Michael Kalyanov / ТАСС

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой оценил ситуацию в зоне боевых действий на Украине. В беседе с «Царьградом» он предсказал возможное «обрушение фронта».

По словам военного эксперта, российские войска уже уверенно обходят с двух сторон Авдеевку, загоняя противника в котел. По всем другим направлениям, отметил он, идут упорные бои, в которых Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится отступать.

«Потери [ВСУ] огромные, потери каждый день мы видим сотни личного состава, десятки потерянной техники… Ну и в преддверии наступления зимы особых успехов от них сейчас ожидать не следует, не говоря уже о том, что, вполне возможно, фронт может обрушиться», — объяснил свою точку зрения Липовой.

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Он также обратил внимание на разную оценку ситуации главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленский. Герой России отметил, что заявления политика зачастую оторваны от реальности, в то время как показания Залужного больше отражают ситуацию на фронте.

13 ноября главком ВСУ в ходе телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном сообщил о сложной ситуации на отдельных участках фронта. В начале месяца Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва.

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с такой оценкой, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он заверил что ВСУ продолжат наступление в этом и следующем году, несмотря на трудности. По мнению политика, ВСУ не добились успеха из-за того, что получили от Запада меньше оружия, чем рассчитывали.

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