Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:19, 17 мая 2024Мир

В МИД прокомментировали возможность нападения России на страны НАТО

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков прокомментировал возможность нападения РФ на государства НАТО. Дипломат заявил в разговоре с ТАСС, что этого не может произойти.

«Это полнейший абсурд, это даже не дезинформация, это злостное и злобное передергивание самой сути той политики и того абсолютно логического фундамента, на котором все наши действия основываются», — подчеркнул он.

Рябков добавил, что Москва неоднократно излагала свою позицию по данному вопросу и доводила ее «публично и за закрытыми дверями до этой западной кампании».

Ранее Рябков назвал власти Соединенных Штатов Америки и других западных государств «политическими гопниками», которые решили пойти «по беспределу» в своем намерении испытать Москву на прочность.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Более десяти мужчин окружили отделение полиции в Москве. Они требуют выдать им сбежавшую от родни 19-летнюю чеченку

      ВКС запустили из Плесецка ракету «Союз» со спутниками Минобороны

      В США рассказали о последствиях попытки сдержать Россию и Китай

      Правозащитник сообщил об отъезде из России бежавшей от семьи чеченской девушки

      В Генштабе раскрыли траты Запада на военную помощь Украине с начала СВО

      В Севастополе отключился свет после атаки ВСУ

      В Киеве снесли часовню монастыря канонической православной церкви

      В МИД прокомментировали возможность нападения России на страны НАТО

      Вучич высказался о резолюции ГА ООН о Сребренице словами маршала Жукова

      Порномодель голой грудью отомстила ирландцам за свастику и кадры с 11 сентября

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше