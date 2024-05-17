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01:26, 17 мая 2024Мир

В МИД России назвали Запад политическими гопниками

Рябков: США и Запад превратились в «политических гопников»

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков назвал власти Соединенных Штатов Америки и других западных государств «политическими гопниками», которые решили пойти «по беспределу» в своем намерении испытать Москву на прочность. Об этом он рассказал в разговоре с ТАСС.

«У властей предержащих в США и в других ключевых западных государствах довольно много за последнее время собралось деятелей, которые являются, по большому счету, провокаторами», — объяснил он.

Ранее Рябков сообщил, что Москва допускает понижение уровня дипломатических отношений с Вашингтоном при определенных сценариях. Дипломат уточнил, что Россия инициативно никогда не шла на подобного рода шаги в отношениях с США или с другими странами Североатлантического альянса.

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      Маргарита Пименова
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