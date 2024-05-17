В МИД высказались о будущем дипотношений России и США

Рябков: Москва допускает понижение уровня дипотношений с Вашингтоном

Москва допускает понижение уровня дипломатических отношений с Вашингтоном при определенных сценариях. О будущем взаимоотношений дух стран в интервью ТАСС высказался замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что Россия инициативно никогда не шла на подобного рода шаги в отношениях с США или с другими странами НАТО. Однако, подчеркнул Рябков, подобные меры не исключены в случае, если Запад пойдет по пути эскалации. «И не обязательно с точки зрения дальнейшего наращивания поддержки Киева, но, например, применительно к нашим активам или другим действиям в экономической сфере», — добавил он.

Ранее Рябков сообщал, что Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США в случае действий по конфискации российских активов. По его словам, в ответ на конфискацию активов странами «Большой семерки» (G7) Россия разработает «оптимальную форму реакции», которая может предусматривать как экономические, так и дипломатические меры.