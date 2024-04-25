В МИД России допустили понижение уровня дипотношений с США

Замглавы МИД Рябков: Россия может понизить уровень дипотношений с США

Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США в случае действий по конфискации российских активов. Такое развитие событий допустил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

«Понижение уровня дипотношений — это одна из опций, безусловно. Про вопросы нашего финансово-экономического реагирования, материального реагирования на этот шаг, от которого мы по-прежнему предостерегаем оппонентов, многие высокопоставленные представители в нашем правительстве уже высказывались», — отметил Рябков.

Замглавы МИД добавил, что в ответ на конфискацию активов странами «Большой семерки» (G7) Россия разработает «оптимальную форму реакции», которая может предусматривать как экономические, так и дипломатические меры.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов, допускающий их передачу Украине для восстановления страны.