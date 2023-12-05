Вышел трейлер GTA VI

Компания Rockstar Games опубликовала трейлер GTA VI

Компания Rockstar Games опубликовала трейлер GTA VI. Видеоролик доступен на YouTube-канале компании.

Релиз игры планируется в 2025 году. Предыдущая часть Grand Theft Auto V вышла в 2013 году. Игра стала одной из самых популярных в мире — за десять лет она разошлась тиражом больше 160 миллионов копий.

В ноябре сообщалось, что компания Rockstar Games объявит о предзаказах на новую игру серии GTA в середине декабря.

По данным издания Variety, студия Rockstar Games и стриминговый сервис Netflix договорились о выходе трилогии ремастеров Grand Theft Auto на смартфонах. Пользователи смогут скачать их из App Store, Google Play и встроенного в сервис Netflix цифрового магазина.