Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:17, 5 декабря 2023Наука и техника

Вышел трейлер GTA VI

Компания Rockstar Games опубликовала трейлер GTA VI

Компания Rockstar Games опубликовала трейлер GTA VI. Видеоролик доступен на YouTube-канале компании.

Релиз игры планируется в 2025 году. Предыдущая часть Grand Theft Auto V вышла в 2013 году. Игра стала одной из самых популярных в мире — за десять лет она разошлась тиражом больше 160 миллионов копий.

В ноябре сообщалось, что компания Rockstar Games объявит о предзаказах на новую игру серии GTA в середине декабря.

По данным издания Variety, студия Rockstar Games и стриминговый сервис Netflix договорились о выходе трилогии ремастеров Grand Theft Auto на смартфонах. Пользователи смогут скачать их из App Store, Google Play и встроенного в сервис Netflix цифрового магазина.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска перерезали снабжение ВСУ на артемовско-соледарском участке. Что происходит в Артемовском?

      Трудоголикам назвали способы улучшить интимную жизнь

      Медсестра хосписа назвала главную ошибку родственников пациентов

      Байден стал героем мемов после странной оговорки

      Пресс-секретарь Белого дома ушла с брифинга после вопроса о Байдене

      В небе над Керчью раздалась серия взрывов

      Лидер демократов в Сенате США запросил голосование по помощи Киеву

      В России захотели повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

      В Винницкой области Украины произошел взрыв

      В США анонсировали выступление Зеленского на закрытом брифинге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости