Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:49, 30 ноября 2023Наука и техника

Серия игр GTA выйдет на смартфонах

Variety: трилогия ремастеров GTA выйдет на смартфонах iOS и Android 14 декабря

Фото: rafapress / Shutterstock / Fotodom

Три игры из ремастера Grand Theft Auto появятся на смартфонах. Об этом сообщает издание Variety.

По информации журналистов медиа, студия Rockstar Games и стриминговый сервис Netflix договорились о выходе трилогии ремастеров Grand Theft Auto на смартфонах. Игры будут доступны на устройствах iOS и Android, доступ к ним без дополнительной платы получат пользователи Netflix.

Отмечается, что серия игр появится на смартфонах 14 декабря. Пользователи смогут скачать их из App Store, Google Play и встроенного в сервис Netflix цифрового магазина.

В игровой библиотеке Netflix уже насчитывается более 80 тайтлов разных жанров. По словам журналистов, стратегия компании заключается в том, чтобы объединить на своей площадке игры, доступные без рекламы, покупок в приложении или дополнительных комиссий.

Серия ремастеров Grand Theft Auto вышла на ПК, PlayStation и Xbox 11 ноября 2021 года. В линейку вошли классические игры Rockstar — Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.

Ранее инсайдеры рассказали, что старт предзаказов GTA VI запланирован на 12 декабря. При этом неизвестно, когда новая игра серии появится в продаже.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      На полигоне в Ростовской области произошел взрыв

      Назван способ просто так получить 1000 рублей на карту

      Мишустин потребовал следить за ценами на российские машины

      В Чечне отреагировали на признание экстремистским Международного движения ЛГБТ

      Серия игр GTA выйдет на смартфонах

      Верховная Рада отменила выборы президента Украины

      В РПЦ сочли самозащитой общества признание экстремистским движения ЛГБТ

      Дизайнер призвал россиянок старше 40 лет избавиться от шести вещей в гардеробе

      На российско-финской границе поставили двойные заграждения

      Сразу два летевших в Петербург самолета сменили курс и сели в другом месте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости