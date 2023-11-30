Серия игр GTA выйдет на смартфонах

Variety: трилогия ремастеров GTA выйдет на смартфонах iOS и Android 14 декабря

Три игры из ремастера Grand Theft Auto появятся на смартфонах. Об этом сообщает издание Variety.

По информации журналистов медиа, студия Rockstar Games и стриминговый сервис Netflix договорились о выходе трилогии ремастеров Grand Theft Auto на смартфонах. Игры будут доступны на устройствах iOS и Android, доступ к ним без дополнительной платы получат пользователи Netflix.

Отмечается, что серия игр появится на смартфонах 14 декабря. Пользователи смогут скачать их из App Store, Google Play и встроенного в сервис Netflix цифрового магазина.

В игровой библиотеке Netflix уже насчитывается более 80 тайтлов разных жанров. По словам журналистов, стратегия компании заключается в том, чтобы объединить на своей площадке игры, доступные без рекламы, покупок в приложении или дополнительных комиссий.

Серия ремастеров Grand Theft Auto вышла на ПК, PlayStation и Xbox 11 ноября 2021 года. В линейку вошли классические игры Rockstar — Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.

Ранее инсайдеры рассказали, что старт предзаказов GTA VI запланирован на 12 декабря. При этом неизвестно, когда новая игра серии появится в продаже.