Названа стоимость ремастеров GTA

Ремастеры GTA выйдут 11 ноября на ПК и консолях. Об этом сообщается на сайте Rockstar.

Дата релиза и цены на комплект игр GTA: The Trilogy — The Definitive Edition появились на сайте студии и цифровых площадках. Так, версия для ПК оценена в 4279 рублей. Версии для приставок PlayStation 5 и Xbox Series обойдутся в 4639 рублей и 59,99 (около 4,2 тысячи рублей) долларов соответственно. Комплект ремастеров для Nintendo Switch будет стоить 5399 рублей.

Rockstar и производители консолей не только назвали стоимость игр, но и открыли предзаказ. Тайтлы появятся в продаже 11 ноября.

Кроме того, Rockstar опубликовала минимальные системные требования для ПК-версии — процессор Intel Core i5-2700K или AMD FX-6300, восемь гигабайт оперативной памяти, видеокарты Nvidia GeForce GTX 760 или AMD Radeon R9 280. Требования сопоставимы с теми, что ранее были раскрыты инсайдерами.

На странице GTA: The Trilogy — The Definitive Edition говорится, что комплект игр будет доступен на английском, испанском, китайском, французском, русском, корейском, итальянском, японском, немецком и португальском языках.

Rockstar анонсировала выход обновленных классических игр GTA III, Vice City и San Andreas в начале октября. В новой версии тайтлов разработчики пообещали улучшение графики и игрового процесса, однако классический внешний вид оригинальных игр, сюжет и механика будут сохранены.