Популярные игры GTA исчезли из продажи

Rockstar сняла с продажи оригинальные версии игр GTA. На исчезновение тайтлов из популярных магазинов обратили внимание пользователи соцсетей.

Посетители социальных сетей сообщили, что Rockstar перестала продавать игры Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas. На момент написания заметки указанные тайтлы отсутствуют на платформе цифровой дистрибуции Steam, в магазинах PlayStation Store и Microsoft Store.

Исчезновение игр связано со скорым выходом Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Релиз является ремастером и включает в себя все указанные выше игры. По словам разработчиков, с точки зрения концепции и сюжета тайтлы не изменятся, однако они будут оптимизированы под консоли нового поколения, также игры получат новый визуальный стиль.

Упомянутые игры были доступны на цифровых площадках со скидкой. По словам журналистов VCG, на некоторых платформах старые релизы GTA можно было купить в комплекте менее чем за десять долларов. По слухам,

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition обойдется минимум в 60 долларов.

Анонс ремастера GTA состоялся в начале октября. Релиз тайтлов на приставки состоится до конца 2021 года. Появление ремастера на смартфонах — в первой половине 2022 года.