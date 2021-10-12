Раскрыта стоимость новой GTA

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition оценили минимум в 60 долларов. Об этом сообщает издание VCG.

Журналисты ссылаются на данные от интернет-ретейлера Base.com. Согласно раскрытой информации, Rockstar установила минимальную стоимость для переиздания своих трех раритетных игр в 60 долларов. Так, версия для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S обойдется в 70 долларов или 70 фунтов — в зависимости от рынка. Версия для консолей Sony и Microsoft предыдущего поколения и Nintendo Switch будет стоить 60 долларов или 60 фунтов.

При этом оригинальные версии GTA III, Vice City и San Andreas доступны в комплекте на онлайн-площадках менее чем за 10 долларов. Ранее Rockstar пообещала, что описанные игры будут удалены из цифровых магазинов для приставок.

Авторы ссылаются на руководителя Take-Two Interactive Штрауса Зельника (Strauss Zelnick), который неоднократно говорил, что геймеры психологически готовы заплатить за игру 70 долларов. Одной из первых игр, которая была оценена в эту стоимость, оказался тайтл Take-Two NBA 2K21. «Мы думаем, что игры стоит денег, которые мы просим от потребителя», — говорил тогда Зельник.

Анонс ремастера Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition состоялся в начале октября. Набор игр включает в себя GTA III, Vice City и San Andreas. Релиз тайтлов состоится до конца года, версия для смартфонов выйдет в первой половине 2022 года.