Rockstar анонсировала выход новых GTA

Анонсирована игра Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

Rockstar анонсировала выход ремастера Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Об этом сообщается на сайте компании.

Набор игр включает в себя GTA III, Vice City и San Andreas. В новой версии тайтлов разработчики пообещали улучшение графики и игрового процесса. При этом классический внешний вид оригинальных игр, сюжет и механика были сохранены. Выход Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition состоится на консолях нового поколения от Sony и Microsoft, а также на Nintendo Switch и приставках предыдущего поколения — PlayStation 4 и Xbox One. Кроме того, игра появится на смартфонах под управлением iOS и Android.

Релиз тайтлов на приставки состоится до конца 2021 года. Появление ремастера на смартфонах ожидается в первой половине 2022 года.

Также в компании рассказали, что оригинальные версии тайтлов GTA III, Vice City и San Andreas будут убирать из электронных магазинов с 11 октября.

«В рамках празднования 20-летия GTA III ищите целую кавалькаду особого снаряжения, которое можно будет собрать в Grand Theft Auto Online на всех мероприятиях, которые состоятся этой осенью, включая памятную одежду и ливреи», — отмечается в сообщении.

О выходе обновленных версий классических частей GTA стало известно в середине августа. Инсайдеры рассказывали, что в настоящий момент Rockstar заинтересована в переиздании только вышеперечисленных игр.