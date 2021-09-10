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Релиз обновленной версии GTA сорвали

Обновленную Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series X/S перенесли на 2022 год
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Кадр: Rockstar Games / YouTube

Выход улучшенной версии Grand Theft Auto V для консолей нового поколения перенесли на 2022 год. Об этом стало известно в ходе презентации PlayStation Showcase, трейлер тайтла доступен на YouTube.

«Хотя мы очень рады представить GTA V на консолях последнего поколения, игре требуется несколько дополнительных месяцев на доработку и тонкую настройку», — говорится в сообщении Sony. Представители компании отметили, что будут рады поделиться новыми подробностями о релизе в ближайшее время. Появление многопользовательской версии GTA Online также оказалось сорвано.

Таким образом, выход GTA V задержится до марта 2022 года. Сообщение Sony означает, что релиз обновленной версии популярной игры от Rockstar для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S не состоится до конца года.

Grand Theft Auto V будет адаптирована для работы с твердотельными накопителями, которые присутствуют в консолях Sony и Microsoft. Ожидается улучшение графики и производительности, функция переключения персонажей в однопользовательской кампании будет бесшовной.

Компания Sony объявила о выходе новой версии GTA V для PS5 летом 2020 года. Оригинальная версия тайтла вышла в сентябре 2013 года для PlayStation 3.

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